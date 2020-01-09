Одеські рятувальники показали, як навчаються користуватися протипожежною технікою з Китаю (фото)

Сьогодні, 9 січня на базі аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України в Одеській області продовжуються практичні заняття особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНСУ в Одеській області.

Сьогодні, фахівці Китайської Народної Республіки демонстрували як використовувати механізм роботи на колінчатому підйомнику DG 54/M1 та пожежній автодрабині YT 53/M1, яка служить для гасіння пожеж та спасіння людей з багатоповерхових будівель. Спеціальна пожежна техніка обладнана баком для води та піноутворювачем, що в свою чергу буде сприяти більш ефективним діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Перевірити порядок проведення навчання та практичних дій наших рятувальників прибули представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій – заступник директора Департаменту ресурсного забезпечення Іван Гончарук та заступник начальника відділу спеціального обладнання та спеціальної техніки Дмитро Поляруш.

Фото: ДСНС

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