Одеські поліцейські закликали містян дотримуватися умов карантину (відео)

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

– Дотримання усіх умов карантину та самодисциплінованість зараз важливі, як ніколи. Будьте відповідальними, друзі! Не наражайте на небезпеку себе та інших людей, – йдеться у повідомленні.

Дотримання усіх умов карантину та самодисциплінованість зараз важливі, як ніколи.Будьте відповідальними, друзі! Не наражайте на небезпеку себе та інших людей!Зупинимо COVID-19 разом!#ПорядокЦеТи #патрульнаполіціяукраїни #патрульнаполіція #патрульнаполіціяодеси #police #patrolpolce #patrolpolceua #od_patrolpolice Gepostet von Патрульна поліція Одеської області am Dienstag, 31. März 2020

Фото: Патрульна поліція

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