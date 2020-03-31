Одеські поліцейські закликали містян дотримуватися умов карантину (відео)

Одеські патрульні стежать за дотриманням карантину.
Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.
– Дотримання усіх умов карантину та самодисциплінованість зараз важливі, як ніколи. Будьте відповідальними, друзі! Не наражайте на небезпеку себе та інших людей, – йдеться у повідомленні.
Дотримання усіх умов карантину та самодисциплінованість зараз важливі, як ніколи.Будьте відповідальними, друзі! Не наражайте на небезпеку себе та інших людей!Зупинимо COVID-19 разом!#ПорядокЦеТи #патрульнаполіціяукраїни #патрульнаполіція #патрульнаполіціяодеси #police #patrolpolce #patrolpolceua #od_patrolpolice
Gepostet von Патрульна поліція Одеської області am Dienstag, 31. März 2020
Фото: Патрульна поліція
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