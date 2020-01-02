Одеські комунальники скаржаться на “цвинтарі ялинок”, які залишились після святкування Нового року (фото)

Одесити відсвяткували Новий рік і, на жаль, вулиці міста заповнені нерозпроданими соснами та ялинами.

Про це повідомляє пресслужба Одесміськелектротарнс.

Комунальні служби оперативно ліквідують такі ”цвинтарі ялинок”, збирають їх і відвозять до теплиць КП ”Міськзелентрест”, де спеціалісти підприємства переробляють доставлені дерева на тирсу.

В подальшому тирсу будуть використовувати у виробничих потребах. При правильній підготовці цей матеріал може стати відмінним добривом, адже він допомагає сповільнити ріст бур’янів, зберегти вологу в ґрунті та знизити ризик зараження ґрунту хвороботворними мікроорганізмами.

Дуже сумно, що люди створюють собі святковий настрій, прикрашаючи оселю зрубленими деревами, адже у вік інформаційних технологій та всесвітньої глобалізації існує багато інших способів.

Фото: Олександр Попеску

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