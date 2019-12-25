Одеські комунальники продовжують отримувати нову уніформу (фото)

Одеські ЖКСи почали закуповувати нову уніформу для своїх працівників.
Про це повідомив голова департаменту ЖКГ Дмитро Жеман у Facebook.
– Черговий крок на зустріч людям і поліпшенню якості робіт наших комунальних підприємств ЖКС Порто-Фраковскій і ЖКС Фонтанський. Нова форма, – написав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що одеські двірники та сантехніки відтепер будуть у новій уніформі.
Фото: Дмитро Жеман
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