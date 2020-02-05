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Новости Одессы и Одесской области

Одеська область опинилася серед рекордсменів за кількістю укладених шлюбів та розлучень у 2019 році

Одеська область опинилася серед рекордсменів за кількістю укладених шлюбів та розлучень у 2019 році

Впродовж 2019 року в Одеській області було зареєстровано 16 702 шлюби і 2 555 розлучень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України у Facebook.

– В 6 разів більше шлюбів, ніж розлучень. Така офіційна статистика Міністерства юстиції за 2019 рік. Давайте у 2020 зробимо цей відрив ще більшим, – зазначає пресслужба відомства.

За 2019 рік пішли під вінець 237 858 пар, також було укладено 38 427 розлучень.

У лідерах за кількість одружень та розлучень опинилися:

  • Київ – 27 998 шлюбів, розлучень – 4 297;
  • Київська область – 12 851 шлюбів, розлучень – 2 224 ;
  • Дніпропетровська область – 20 187 шлюбів,  3 962 розлучень;
  • Харківська область – 16 834 шлюбів, 3 629 розлучень;
  • Одеська область – 16 702 шлюби, 2 555 розлучень;
  • Львівська область – 18 185 шлюби, 1 485 розлучень.

Фото: Мінюст

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