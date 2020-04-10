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Новости Одессы и Одесской области

Одеська інфекційна лікарня отримала 15 упаковок препарату «Плаквеніл» для лікування коронавірусних інфекцій

Одеська інфекційна лікарня отримала 15 упаковок препарату «Плаквеніл» для лікування коронавірусних інфекцій

У регіони України розподілені 2250 упаковок препарату «Плаквеніл», який використовується для лікування важких форм коронавірусної хвороби відповідно до клінічного протоколу.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Діючою речовиною препарату є гідроксихлорохін. З даної поставки в Одесу передані 15 упаковок «Плаквенілу». Кожна упаковка містить 60 таблеток.

Наказом департаменту охорони здоров’я Одеської міськради «Плаквеніл», що надійшов по лінії централізованих поставок МОЗ, направлений у міську клінічну інфекційну лікарню, яка є базовою установою для надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19.

Медики нагадують, що самостійне лікування коронавірусної хвороби і самопризначення лікарських препаратів неприпустимо. У разі появи симптомів респіраторної інфекції потрібно зателефонувати своєму сімейному лікарю або на безкоштовну «гарячу лінію» в Одесі: 15-50 – зі стаціонарних телефонів, 0-800-50-15-50 – з мобільних.

Фото: ОМР

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