Одеська дитяча поліклініка отримала сучасний рентгенівський апарат

Апарат з системою цифрового перетворення рентгенівських знімків забезпечує високу якість зображення і мінімізує променеве навантаження на пацієнтів і медичний персонал.

Рентгенографічний стіл з фіксованою висотою оснащений “плаваючою” поверхнею. Рентгенологічний комплекс включає додаткову робочу станцію лікаря-рентгенолога із спеціалізованим програмним забезпеченням, а також цифровий термопринтер для друку знімків.

Цього року масштабна закупівля сучасного рентгенологічного устаткування за програмою “Здоров’я” проведена і для інших медичних установ Одеси. Рентгенологічні системи придбані для міських лікарень №1, №5, №8, №10, №11, міського протитуберкульозного диспансеру та Дитячого консультативно-діагностичного центру на Дворянській. Наразі ведеться ремонт приміщень і монтаж обладнання.

Оновлення медичної техніки в медустановах Одеси дозволяє розширити діагностичні можливості та покращити якість медичної допомоги одеситам.

Фото: Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради