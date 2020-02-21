Одещина опинилася у п’ятірці областей-боржників за послуги ЖКГ у 2019 році

Рівень заборгованості населення за комуналку в минулому році зріс до 58,4 млрд грн, це на 13% більше, ніж роком раніше. Найбільше зросли борги за вивезення побутових відходів та холодну воду.
Про це повідомляє Слово і Діло.
Заборгованість населення за газопостачання зросла на 5,5%. Найвищий рівень заборгованості за послуги ЖКГ:
- Дніпропетровська область – 7,7 млрд грн;
- Харківська область – 7,1 млрд грн;
- Київ – 6,7 млрд грн;
- Донецька область – 5,5 млрд грн;
- Одеська область – 4 млрд грн.
Найменший борг:
- Житомирська область – 427,5 млн грн;
- Херсонська область – 470,7 млн грн;
- Рівненська область – 475, 6 млн грн;
- Чернівецька область – 549, 9 млн грн.
Фото: zoda.gov.ua
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