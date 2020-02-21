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Новости Одессы и Одесской области

Одещина опинилася у п’ятірці областей-боржників за послуги ЖКГ у 2019 році

Одещина опинилася у п’ятірці областей-боржників за послуги ЖКГ у 2019 році

Рівень заборгованості населення за комуналку в минулому році зріс до 58,4 млрд грн, це на 13% більше, ніж роком раніше. Найбільше зросли борги за вивезення побутових відходів та холодну воду.

Про це повідомляє Слово і Діло.

Заборгованість населення за газопостачання зросла на 5,5%. Найвищий рівень заборгованості за послуги ЖКГ:

  • Дніпропетровська область – 7,7 млрд грн;
  • Харківська область – 7,1 млрд грн;
  • Київ – 6,7 млрд грн;
  • Донецька область – 5,5 млрд грн;
  • Одеська область – 4 млрд грн.

Найменший борг:

  • Житомирська область – 427,5 млн грн;
  • Херсонська область – 470,7 млн грн;
  • Рівненська область – 475, 6 млн грн;
  • Чернівецька область – 549, 9 млн грн.
Заборгованість населення за послуги ЖКГ/ Слово і ДІло

Заборгованість населення за послуги ЖКГ/ Слово і Діло

Фото: zoda.gov.ua

 

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