ОдесаПрайд-2020: стало известно, когда пройдет фестиваль ЛГБТ-сообщества

В Одессе, несмотря на карантинные меры, состоится фестиваль квир-культуры «ОдесаПрайд-2020».
Организаторы собираются провести целый ряд различных мероприятий на открытом воздухе, чтобы соответствовать требованиям МОЗ.
Фестиваль ЛГБТ-сообщества пройдет в Одессе с 21 по 30 августа. Участники готовят перфомансы, викторины, дискуссии и даже танцы. Кульминацией станет, как и в прошлые годы, гей-парад равенства. Он пройдет 29 или 30 августа. В какой именно день состоится — организаторы сообщат накануне.
Напомним, что “Одесская жизнь” выясняла, почему ЛГБТ-сообщество говорит о необходимости расширения своих прав.