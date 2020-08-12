ОдесаПрайд-2020: стало известно, когда пройдет фестиваль ЛГБТ-сообщества

Счастливые люди в счастливом городе. Почему ЛГБТ-сообщество говорит о необходимости расширения своих прав С 27 по 31 августа в Одессе уже в пятый раз проходит фестиваль ЛГБТ. В этом году организаторы вышли за рамки проведения одного только марша равенства, а провели множество активностей – дискуссий, встреч и даже квест. Мы попросили Анну Леонову, организатора фестиваля, ответить на базовые вопросы, касающиеся прав ЛГБТ. ПОДРОБНЕЕ

Неделя, посвящённая ЛГБТ. Мнения Семнадцатого июня в Киеве прошел Прайд – правозащитный парад, цель которого – заявить о правах представителей ЛГБТ-сообщества. Марш равенства собрал несколько тысяч человек, в том числе известных политиков и представителей гражданского общества. Каждую неделю один из журналистов нашего издания пишет авторскую колонку на выбранную им тему. Темы, связанные с представителями ЛГБТ-сообщества, вызывают дискуссии и горячие ПОДРОБНЕЕ