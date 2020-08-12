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ОдесаПрайд-2020: стало известно, когда пройдет фестиваль ЛГБТ-сообщества

ОдесаПрайд-2020: стало известно, когда пройдет фестиваль ЛГБТ-сообщества

В Одессе, несмотря на карантинные меры, состоится фестиваль квир-культуры «ОдесаПрайд-2020».

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Организаторы собираются провести целый ряд различных мероприятий на открытом воздухе, чтобы соответствовать требованиям МОЗ.

Фестиваль ЛГБТ-сообщества пройдет в Одессе с 21 по 30 августа. Участники готовят перфомансы, викторины, дискуссии и даже танцы. Кульминацией станет, как и в прошлые годы, гей-парад равенства. Он пройдет 29 или 30 августа. В какой именно день состоится — организаторы сообщат накануне.

Напомним, что “Одесская жизнь” выясняла, почему ЛГБТ-сообщество говорит о необходимости расширения своих прав.

Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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