Счастливые люди в счастливом городе. Почему ЛГБТ-сообщество говорит о необходимости расширения своих прав

С 27 по 31 августа в Одессе уже в пятый раз проходит фестиваль ЛГБТ. В этом году организаторы вышли за рамки проведения одного только марша равенства, а провели множество активностей – дискуссий, встреч и даже квест. Мы попросили Анну Леонову, организатора фестиваля, ответить на базовые вопросы, касающиеся прав ЛГБТ.

Прайд, гей-парад, толерантность. Разбираемся в формулировках

Прайд – заимствованное слово из западной терминологии. В переводе с английского оно означает “гордость, смелость”. В данном контексте – это возможность говорить о проблемах гомосексуальных людей в Украине и Одессе, о несправедливости, с которой мы сталкиваемся, а также возможность быть услышанными.

Гей-парад/марш – различие, прежде всего, в риторике. У нас есть постсоветское наследие в отношении парада. Это слово связывают с достижением, с образцом для гордости. У нас такая риторика в отношении гомосексуальных людей пока не уместна: существуют проблемы с законодательством, с защитой частной жизни.

Поэтому мы говорим о марше. Это уличная манифестация, которая направлена на то, чтобы привлечь внимание, прежде всего, жителей города. Потому что с ними мы ведем диалог. Если бы мы хотели вести диалог с депутатами, то мы бы ехали в Киев. Но мы уверены, что изменения начинаются не с Верховной Рады, а с людей, с маленьких городов и сел. И уверены, что когда изменится мнение жителей, изменится и мнение депутатов.

Толерантность – устоявшийся термин, показывающий отношение к людям с иным набором социальных маркеров поведения. Будь-то в культуре, социальной группе, национальности, религии и т.п. Многие говорят, что они совершенно толерантны к гомосексуальным людям, но спрашивают, зачем им выходить на марши? Так вот, когда появляется это слово “но”, это говорит о том, что толерантности нет.

Когда вы толерантны, у вас не возникает вопросов “но почему?”, “но зачем это вам?”. “Но “ — это всегда или про раздражение, или про непонимание. Если это про скрытую агрессию, то тут мало что можно сделать. Пока сам человек не поймет, что именно его раздражает, почему он так реагирует, мы не сможем изменить его восприятие.

С какими правовыми проблемами сталкиваются представители ЛГБТ-сообщества?

Базовые гражданские права в Украине соблюдаются – трансгендерные и гомосексуальные люди имеют возможность голосовать, учиться, работать, быть теми, кем они есть. Но некоторые правовые возможности ограничены. Например, возможности, связанные с имущественными и неимущественными правами. Как только возникают такие вопросы, как совместные кредиты, страховая медицина – в этом плане существует дискриминация. Мы не можем воспользоваться базовыми вещами, которыми пользуются гетеронормативные пары, например, покупкой семейного пакета каких-либо услуг. А такие вопросы должны быть урегулированы законодательством.

Что такое ЛГБТ-сообщество

Многие уверены, что у наша организация “Гей альянс Украина” – секта, куда войти можно по явкам и паролям. На самом деле, мы совершенно открыто работаем во многих городах страны, и к нам приходят люди с обычными проблемами. Те, кого дискриминируют на работе, в университете. Помогаем решать эти вопросы. Если речь идет об университетах, коммуницируем с ректоратом, например. И хорошо, что есть сдвиги. Администрация вузов понимает, что это плохой тон, когда преподаватели занимают гомофобную позицию.

Право на материнство и отцовство

У наших оппонентов существует мнение, что если человек гомосексуальный, он полностью отказывается от своего репродуктивного права — не хочет быть матерью или отцом. Это неправда. Дети могут быть как от предыдущих гетеросексуальных отношений, так и в однополых парах. Если человек хочет реализовать себя как мать или отец, почему он не имеет на это право? И здесь опять вопрос – у нас очень четкий законодательный механизм по защите детства. Это связано с опекунскими советами, всевозможными программами и т.п. И важно, чтобы по отношению к детям, которые воспитываются в гомосексуальных парах, применялись те же механизмы, что и к другим детям.

Новая Рада – новые надежды

Я всегда оцениваю все по результатам. Поэтому для меня все, что происходит в новой Раде, происходит очень быстро. С одной стороны, здорово, что есть такая продуктивность, с другой – не совсем понятно, что прописано в этих законопроектах.

Уверена, что ВР принесет нам много сюрпризов и для нашего сообщества.

Если говорить о проблемах, с которыми мы собираемся обратиться к депутатам, первоочередной является подписание Национальной стратегии по правам человека. В 2016 году, когда Украина подписывала соглашение об Ассоциации с Евросоюзом, среди прочих документов Лиссабонский договор. Он построен на вопросах, связанных с правами человека. Все работающие в Евросоюзе законодательные акты и нормы были собраны и рекомендованы для внедрения в Украине.

Из этих всех норм только 4% связаны с ЛГБТ – остальные связаны с женщинами, людьми с ограниченными возможностями и прочее. Внедрение этого договора стало основой “Национальной стратегии по правам человека 2020” – она должна была быть реализована до 2020 года. В ней более 500 пунктов, и только 7 из них были связаны с нами. Был реализован только один пункт – упрощение медицинского сопровождения трансгендерных людей (упрощена процедура смены гендера). Все остальные нормы были заморожены, в том числе и о партнерстве. Эта норма касается не только гомосексуальных людей. Она должна действовать для всех. Это новая форма регистрации отношений — по типу гражданского брака. Она регулировала бы права и обязанности партнерства, в том числе и для гомосексуальных пар.

Когда мы говорим, что нарушают права человека, это же не только про ЛГБТ, это и про женщин, детей, потребителей, и об этом надо говорить, чтобы люди понимали, как нам дальше работать.

Справка: Украина в европейском рейтинге толерантности заняла 35 место из 49 возможных. Исследования проводились правозащитной группой LIGA – Europe в начале 2019 года.

Одесса Прайд 2019 У нас в редакции Anni Len – Анна Леонова, с которой мы поговорим о фестивале Одесса -Прайд 2019, который проходит в нашем городе с 27 по 31 августа.Есть вопросы? Задавайте! Gepostet von Одесская жизнь am Freitag, 30. August 2019

Напомним, 31 августа в Одессе прошел марш равенства, в котором участвовало около 300 человек. Столкновений и серьезных нарушений порядка не было.

Фото: unsplash.com