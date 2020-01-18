Одеса друга після Києва за кількістю порушень свободи слова

Про це повідомляє Інститут Масової Інформації.

З них 172 випадки стосувалися фізичної агресії проти журналістів. Для порівняння: у 2018 році було зафіксовано менше порушень свободи слова – 235 випадків.

Такими є річні підсумки моніторингового дослідження Інституту масової інформації “Барометр свободи слова”.

Уперше за останні три роки в Україні сталося вбивство журналіста. 20 червня 2019 року в лікарні помер черкаський журналіст Вадим Комаров, який так і не вийшов з медикаментозної коми після нападу.

Основними категоріями порушень свободи слова в Україні у 2019 році були:

перешкоджання законній журналістській діяльності – 99 випадків (більше, ніж за аналогічний період попереднього року, коли було зафіксовано 96 перешкоджань);

погрози – 37 випадків (більше, ніж попереднього року, коли було зафіксовано 33 погрози);

побиття – 23 випадки (менше, ніж попереднього року, коли було зафіксовано 31 побиття);

ненадання доступу до інформації – 21 випадок (більше, ніж попереднього року, коли було зафіксовано 19);

кібератаки та юридичний тиск – по 18 випадків (попереднього року – 15 кібератак, випадків юртиску – 13).

Порівняно з 2018-м минулого року в Україні зросла кількість випадків цензури – шість (два за аналогічний період 2018 року). За даними моніторингу ІМІ, це сталося через посилення цензури медіавласників. Зокрема, з телеканалу ZIK звільнилися сотні журналістів на знак протесту проти цензури, про що вони зробили окрему заяву.

Серед регіонів України за кількістю порушень лідирує Київ з областю (89 випадків). Друге місце за кількістю порушень посіла Одещина (19 випадків), третє місце – Волинь (15), четверте – Дніпропетровщина з 14 випадками, п’яте місце (по 13 випадків відповідно) розділили Миколаївщина та Полтавщина.

– Моніторинг ІМІ показав зростання кількості порушень прав журналістів у 2019 році. Хочу зауважити, що зростання кількості порушень сталося у всіх ключових категоріях, які стосувалися фізичної агресії, доступу до інформації, кібератак та юридичного тиску. Причина погіршення ситуації зі свободою слова полягає в несистемному підході до розслідувань порушень, зростанні тиску медіавласників і політиків, що теж сприяє дискредитації професії журналіста, а також у слабкій солідарності в середовищі журналістів, – сказала Катерина Дячук, керівниця відділу моніторингу свободи слова ІМІ.

У 2019 році в Україні відбулися президентські та парламентські вибори. За підсумками моніторингу свободи слова під час виборів, експерти ІМІ констатували, що вибори відбулися в демократичний спосіб і з дотриманням прав журналістів, були зафіксовані лише незначні порушення з боку членів виборчих комісій.

На окупованих територіях України робота незалежних журналістів залишається або практично неможливою, або суттєво утрудненою. Українські журналісти позбавлені можливості висвітлювати події на цих територіях через значну загрозу фізичній безпеці. Так само мешканці окупованих територій України мають обмежений доступ до українських джерел інформації, десятки інформаційних видань є заблокованими на цих територіях, що є серйозним обмеженням свободи слова та порушенням міжнародних норм.

Фото: 24 Канал

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