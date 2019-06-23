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Новости Одессы и Одесской области

Очистить воду и накормить украинцев мидиями: Черное море планируют сдавать в аренду

Очистить воду и накормить украинцев мидиями: Черное море планируют сдавать в аренду

Госрыбагентство и Минагрополитики Украины разработали проект по сдаче в аренду акватории Черного моря для промышленного разведения мидий.

Об этом сообщает пресс-служба Госрыбагентства.

Проект даст возможность частным фермам взять в аренду сроком на 15 лет акваторию внутренних вод Черного моря. В Госрыбагентстве уверены, что именно выращивание мидий в прибрежных территориях может обеспечить поставки на внутренний рынок полезных и доступных продуктов.

«Выращивание мидий может положительно повлиять на экологическое состояние Черного моря, поскольку они имеют природное свойство очищать воду от вредных бактерий и химических веществ. Надеюсь, что после успешного старта проекта, желающих начать свой бизнес в этом направлении станет больше, и развитию марикультуры в Украине быть», – заявил глава Госрыбагентства Ярослав Белов.

Сначала планируется установить три конструкции по выращиванию мидий с последующим их увеличением до 40. Установка трех экспериментальных конструкций нужна, чтобы проверить условия разведения мидий в открытом море, поскольку зимой вода в прибрежных территориях замерзает, бывают сильные штормы.

По предварительным подсчетам, каждая установка позволит выращивать в течение 18 месяцев около 14 тонн мидий. Таким образом, общая производительность всей мидийной фермы после переведения ее на полный цикл выращивания может составлять около 300-350 тонн мидий в год.

Сейчас проект находится на рассмотрении в органах исполнительной власти.

Фото: пресс-служба Госрыбагентства

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