Очередной автомобиль активиста горел в центре Одессы

День выборов всегда непрост, но Одесса, несомненно, его переживет. Несмотря на любые политические «волны», город продолжает жить обычной жизнью, в том числе готовиться к приёму гостей на Юморине-2019 и отдыхающих нового курортного сезона. Такси — это как раз то, что бывает востребовано во время общегородских мероприятий и одесситами, и гостями города.

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