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Очередной автомобиль активиста горел в центре Одессы

  • автомобиль булгару
  • автомобиль булгару
  • автомобиль булгару
  • автомобиль булгару

Автомобиль находился на улице Пантелеймоновской угол Гимназической.

Загорание произошло 24 мая около 21:00. Пожарных вызвали полицейские, когда проезжали мимо. Они и начали тушить огонь.

Сгоревший автомобиль Volvo-40 принадлежит одесскому активисту Алексею Булгару, активисту “Дорожного контроля. Одесса”. Это уже 4 автомобиль, который подожгли активисту.

“Когда это закончится? Человек который отстаивает права свои и простых граждан! Абсолютно бескорыстно!!…”, – написал очевидец события Дмитрий Жмура.

Он же опубликовал видео с места происшествия.

Напомним, последняя акция, которую организовала ОО “Дорожный контроль. Одесса”, – пикет у офиса “Укртрансбезпеки”.

Фото, видео: с Фейсбук-страницы Дмитрия Жмуры

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