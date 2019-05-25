Очередной автомобиль активиста горел в центре Одессы

Автомобиль находился на улице Пантелеймоновской угол Гимназической.
Загорание произошло 24 мая около 21:00. Пожарных вызвали полицейские, когда проезжали мимо. Они и начали тушить огонь.
Сгоревший автомобиль Volvo-40 принадлежит одесскому активисту Алексею Булгару, активисту “Дорожного контроля. Одесса”. Это уже 4 автомобиль, который подожгли активисту.
“Когда это закончится? Человек который отстаивает права свои и простых граждан! Абсолютно бескорыстно!!…”, – написал очевидец события Дмитрий Жмура.
Он же опубликовал видео с места происшествия.
Напомним, последняя акция, которую организовала ОО “Дорожный контроль. Одесса”, – пикет у офиса “Укртрансбезпеки”.
Фото, видео: с Фейсбук-страницы Дмитрия Жмуры
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