Обвинувачується за чотирма статтями: досудове розслідування стосовно вбивства Даші Лук’яненко завершено

Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

Обвинувальний акт скеровано до суду. Зловмисник обвинувачується одразу за чотирма статтями кримінального кодексу України – незаконне позбавлення волі неповнолітньої (ч. 2 ст. 146), замах на її зґвалтування (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 152), вбивство (п. п. 2, 9, ч. 2 ст. 115) та наруга над її тілом (ч. 1 ст. 297).

Нагадаємо, дівчинка пропала 13 червня, коли йшла з дому в танцювальний гурток. Перехожі чули дитячий крик і гавкіт собаки. Але відразу її знайти не вдалося. Пошуки велися тиждень – дитину розшукували сотні людей. До цілодобових пошуків були залучені співробітники поліції, Нацгвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій, волонтери, були задіяні водолази і авіація. 19 червня Дашу Лук’яненко знайшли мертвою у вигрібній ямі одного з будинків Іванівки.

Підозрюваний житель Іванівки вже зізнався у вбивстві. Основною причиною загибелі Даші Лук’яненко поліція розглядає вбивство на сексуальному ґрунті.

Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваному, – довічне ув’язнення.

Фото: NewsOne

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