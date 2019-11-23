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Обвинувачується за чотирма статтями: досудове розслідування стосовно вбивства Даші Лук’яненко завершено

Обвинувачується за чотирма статтями: досудове розслідування стосовно вбивства Даші Лук’яненко завершено

Справу передали до суду.

Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

Обвинувальний акт скеровано до суду. Зловмисник обвинувачується одразу за чотирма статтями кримінального кодексу України – незаконне позбавлення волі неповнолітньої (ч. 2 ст. 146), замах на її зґвалтування (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 152),  вбивство  (п. п. 2, 9, ч. 2 ст. 115) та наруга над її тілом (ч. 1 ст. 297).

Нагадаємо, дівчинка пропала 13 червня, коли йшла з дому в танцювальний гурток. Перехожі чули дитячий крик і гавкіт собаки. Але відразу її знайти не вдалося. Пошуки велися тиждень – дитину розшукували сотні людей. До цілодобових пошуків були залучені співробітники поліції, Нацгвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій, волонтери, були задіяні водолази і авіація. 19 червня Дашу Лук’яненко знайшли мертвою у вигрібній ямі одного з будинків Іванівки.

Підозрюваний житель Іванівки вже зізнався у вбивстві. Основною причиною загибелі Даші Лук’яненко поліція розглядає вбивство на сексуальному ґрунті.

Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваному, – довічне ув’язнення.

Фото: NewsOne

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