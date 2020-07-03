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Обвал дома на Ясной: часть жильцов сможет вернуться в свои квартиры (видео)

Обвал дома на Ясной: часть жильцов сможет вернуться в свои квартиры (видео)

Часть жильцов рухнувшего четырехэтажного дома на Ясной, 10 в Одессе сможет вернуться в свои квартиры.

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Об этом сообщил директор КП «ЖКС «Фонтанский» Геннадий Иваницкий.

Однако для этого демонтируют аварийную стену дома. Также планируется укрепить торцевую стену. Таким образом, можно будет эксплуатировать левую часть дома (рухнула правая), отметил директор ЖКС.

«После того, как мы проведем демонтаж правой аварийной стены и укрепим торцевую стену, у людей, которые проживают в левой стороне дома, будет возможность вернуться в свои квартиры», – сказал Иваницкий.

Напомним, четырехэтажный жилой дом, памятник архитектуры, рухнул в ночь на 10 июня.

Сейчас дом — за оградительной лентой и металлическим ограждением, а вот места обвала практически не видно: оно укутано драпировкой.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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