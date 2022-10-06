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Львов в одесском Горсаду посадили в «клетку», чтобы спасти от обстрелов

Львов в одесском Горсаду посадили в «клетку», чтобы спасти от обстрелов

Специальные защитные коробы установили в Городском саду Одессы вокруг скульптур льва и львицы со львятами. Это необходимо, чтобы защитить их от повреждений в случае обстрела россией.

Скульптурная композиция со львами – одна из визитных карточек Одессы, наряду с памятником Дюку, Оперным театром и Потемкинской лестницей.

Чтобы защитить исторический памятник, вокруг него устанавливают специальный двухслойные деревянные короба, которые будут заполнены песком.

Так скульптуры избегут повреждений осколками, если поблизости произойдет взрыв ракеты или дрона-камикадзе. Именно эти виды вооружений использует российская армия для атак на город.

лев в защитном коробе лев в защитном коробе

Защитные короба устанавливают за счет средств гранта Юнеско. Ранее мы рассказывали, что эта организация выделила 100 тысяч долларов для того, чтобы защитить исторические памятники и здания.

Также «Одесская Жизнь» сообщала, что город стал на шаг ближе к включению в Список всемирного наследия.

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Фото: «Думской»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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