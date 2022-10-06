Львов в одесском Горсаду посадили в «клетку», чтобы спасти от обстрелов

Специальные защитные коробы установили в Городском саду Одессы вокруг скульптур льва и львицы со львятами. Это необходимо, чтобы защитить их от повреждений в случае обстрела россией.

Скульптурная композиция со львами – одна из визитных карточек Одессы, наряду с памятником Дюку, Оперным театром и Потемкинской лестницей.

Чтобы защитить исторический памятник, вокруг него устанавливают специальный двухслойные деревянные короба, которые будут заполнены песком.

Так скульптуры избегут повреждений осколками, если поблизости произойдет взрыв ракеты или дрона-камикадзе. Именно эти виды вооружений использует российская армия для атак на город.

Защитные короба устанавливают за счет средств гранта Юнеско. Ранее мы рассказывали, что эта организация выделила 100 тысяч долларов для того, чтобы защитить исторические памятники и здания.

Также «Одесская Жизнь» сообщала, что город стал на шаг ближе к включению в Список всемирного наследия.

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Фото: «Думской»