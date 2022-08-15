Обстреливали ли Одесскую область в ночь на 15 августа?

Ночь на понедельник, 15 августа 2022 года, прошла в Одессе и Одесской области спокойно и без вражеских обстрелов. Как отметил в своем утреннем видеообращении представитель Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук, своим спокойствием мы обязаны нашим Вооруженным силам.

Также Братчук напоминает, что в регионе продолжается контрдиверсионная операция, о результатах которой периодически сообщают правоохранители. В отношении некоторых личностей идут следственно-оперативные действия, и поэтому подробности станут известны чуть позже.

Между тем, угроза нанесения ракетных ударов как по нашей области, так и по краине в целом, остается в силе. В настоящее время враг удерживает в Черном море два носителя крылатых ракет и один большой десантный корабль.

Кроме того, спикер ОВА в который раз напоминает: купаться в море и посещать черноморское побережье сейчас смертельно опасно! Так, накануне случилась еще одна трагедия на пляже.

«Не думайте, что вы бессмертные. Вы – не бессмертные. Берегите себя и своих родных и близких»,

– настойчиво призывает Братчук.

Ранее мы рассказывали о ситуации на фронте на утро 173-го дня войны.