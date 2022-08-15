Война в Украине, 173-й день: обстрелы, безуспешный штурм и ложь вражеской пропаганды

Со дня вероломного вторжения в Украину российских нацистов прошло уже 173 дня. И за это время наши защитники добились на фронте немалых успехов, а вот оккупантам, несмотря на их многочисленные обстрелы и попытки штурмовать некоторые населенные пункты и продвинуться вперед, это не особо удается.

О ситуации на передовой на утро понедельника, 15 августа 2022 года, информирует Генштаб Вооруженных сил нашей страны.

Так, на Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Враг совершил обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Люте, Искрисковщина и Беловоды Сумской области.

На Харьковском направлении противник обстрелял из танков и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Светличное, Шаповаловка, Прудянка, Дементиевка, Питомник, Большие Проходы, Русские Тишки, Победа, Верхний Салтов, Гусаровка, Базалиевка, Старая Гнилица и Протопоповка. Нанес авиационные удары возле Ртищевки и Верхнего Салтова.

На Славянском направлении враг вел обстрелы из артиллерии разных типов недалеко от Большой Камышевахи, Бражевки, Залимана, Вернополья, Мазановки и Богородичного, а также пытался вести штурм в направлении Тихоцкое – Долина, но успеха не добился, а, напротив, понес потери и отошел.

На Краматорском направлении противник пытается вести наступательные действия, для чего активно задействует штурмовую и армейскую авиацию. Зафиксированы обстрелы недалеко от Белогоровки, Григоровки, Стародубовки, Веселого, Федоровки и Северска.

На Бахмутском направлении враг активизировал разведку переднего края нашей обороны, совершал обстрелы из артиллерии и танков возле Торецка, Бахмутского, Белогоровки, Курдюмовки, Васильевки, Зайцева и Железного. Нанес авиаудары в районе населенного пункта Соледар. Вел наступательные бои в направлениях Соледара и Кодемы, но безуспешно и отошел.

На Авдеевском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Серебряного, Красногоровки, Опросного, Первомайского, Новобахмутовки и Марьинки, а также авиаудар возле Красногоровки.

С целью улучшения тактического положения оккупанты вели наступательные бои в направлении Песков и Первомайского, но успеха не добились и отошли.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Угледар, Большая Новоселка, Новомихайловка, Новоданиловка, Терноватое, Бурлацкое, Волшебное, Зеленое Поле, Малая Токмачка, Полтавка, Новоандреев.

Вел воздушную разведку беспилотниками возле Степногорска, Щербаков, Степного и Гуляйполя.

В направлении населенного пункта Времовка наши воины обезвредили разведгруппу рашистов. Враг вел наступательные бои в направлении Павловки, но успеха не добился и отошел.

На Южнобужском направлении противник основные усилия сосредотачивает на содержании занятых районов. Совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Степная Долина, Лиманы, Прибужское, Новониколаевка, Котлярово, Партизанское, Первомайское, Благодатное, Кобзарцы, Веселый Кут, Терновка, Андреевка, Лозовое, Нанес авиационные удары вблизи Белогорки и Андреевки.

Вел воздушную разведку при помощи беспилотников недалеко от Снегиревки, Красного Яра и Белого Колодца.

В готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа «Калибр».

Также в Генштабе отметили, что российская пропаганда продолжает лгать, сочиняя несуществующие победы и покрывая преступления своей армии и наемников. В этой связи украинцев призывают доверять информации только из проверенных источников и не распространять российские фейки и дезинформацию.

Фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ