Обрушение в Одессе: жильцов дома, где рухнула лестница, в мэрии обещают отселить (видео)

В мэрии Одессы считают нецелесообразным ремонтировать дом №5 по Польскому спуску, где накануне рухнула лестничная клетка между первым и вторым этажами.

Об этом заявила в своем видеообращении директор департамента городского хозяйства Одесского горсовета Наталья Мостовских.

По словам чиновницы, этот дом не подлежит восстановлению, поскольку признан аварийным с 1996 года.

«Проводить какие-либо работы по его реконструкции, ремонту и восстановлению нецелесообразно», – уверена директор департамента городского хозяйства.

Также Мостовских сообщила, что сам дом давно отселен, а в обвалившемся фасадном флигеле официально проживала одна семья из пяти человек. Сейчас департамент городского хозяйства занимается отселением этой семьи.

Кроме того, чиновница отметила, что дома по Польскому спуску отселяются с 2008-2009 годов, и пообещала, что в ближайшее время департамент городского хозяйства подготовит информацию о том, сколько осталось неотселенных квартир и совместно с фирмой, которая занимается данным вопросом, и Приморской райадминистрацией проведет собрание с жильцами, на котором определят сроки их отселения.

Напомним, утром 2 февраля в двухэтажном жилом многоквартирном доме на Польском спуске, 5 в Одессе разрушилась лестничная клетка. Спасатели эвакуировали со второго этажа четырех жильцов. Пострадавших нет.

Между тем, сегодня утром, 3 февраля, в Одессе случилось еще два «домогроха»: обвалились стена дома на Нежинской и стена заброшенного здания на Деволановском спуске.