Одесский Алекссевский сквер: новые фонари, плитка и другие преображения (фото)

В Одессе идут работы по реконструкции Алексеевского сквера на Молдаванке. Там уже появилась новая плитка, современные фонари. Идет и замена рельсов.

Старейший Алексеевский сквер на Молдаванке давно нуждался в переменах. Сейчас он продолжает преобразовываться. И уже есть места в сквере, которые стали по-настоящему преображенными.

В первую очередь были проведены все подземные работы – обустройство водопровода для полива зеленых насаждений и кабельной канализация для освещения сквера.

Сейчас здесь появилась новая плитка, устанавливается ограда сквера, которая будет иметь аутентичный вид, «выросли» фонари. Сердце Молдаванки – давно разбитый-убитый сквер – становится современным.

Кроме работ в самом сквере, идет и замена рельсов трамвая 12-го маршрута. Здесь его конечная остановка. Кстати, старая трамвайная остановка еще «жива».

В будущем здесь появятся детские и спортивные площадки с травмобезопасным прорезиненным покрытием, новые скамейки и урны, будет проведено дополнительное озеленение и обустроен туалет.

Теперь о сроках. Поначалу назывался конец 2021 года. Но теперь, как утверждают официально власти города, сквер планируют полностью отремонтировать в апреле 2021 года.

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