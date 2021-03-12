Новости Одессы и Одесской области

Области Украины хотят поделить по-новому принципу

Области Украины хотят поделить по-новому принципу

Украину хотят поделить на 10 функциональных типов территорий.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Как сообщают в пресс-службе Министерства развития общин и территорий, впервые области планируют поделить по сходству социально-экономических характеристик и без привязки к установленным границам. Такое разделение дает экономические преимущества жителям разных областей и позволит более эффективно развивать регионы.

По словам министра развития общин и территорий Алексея Чернышева, идея заключается в том, чтобы направлять финансирование не на области, как было раньше, а на территории. Ведь в одной области могут быть расположены города и деревни, требующие совершенно разного подхода к стратегии развития.

«Например, первая зона из десяти — горные территории украинских Карпат. Это сразу несколько областей, которые мы должны развивать. Далее, макрорегион Азов-Черное море. Это побережье Черного и Азовского морей. Там одни и те же проблемы. Далее, например, пограничные региональные зоны. На востоке и на западе они разные — в первом случае — в неблагоприятных условиях, во втором — наоборот», — говорит Чернышев.

В рамках государственной региональной политики на период до 2027 года определили следующие функциональные типы территорий:

  • горные территории Украинских Карпат;
  • макрорегион «Азов-Черное море»;
  • приграничные регионы;
  • пограничные территории в неблагоприятных условиях;
  • временно оккупированные территории Украины;
  • природоохранные территории (Изумрудная сеть);
  • городские агломерации;
  • центры экономического развития;
  • монофункциональные старопромышленные города;
  • сельские территории в неблагоприятных условиях.

Проекты по функциональным территориям уже разрабатываются.

Также читайте: Децентрализация в Одесской области: статистика, инновации и перспективы.

Фото: minregion.gov.ua

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить