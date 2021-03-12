Области Украины хотят поделить по-новому принципу

Как сообщают в пресс-службе Министерства развития общин и территорий, впервые области планируют поделить по сходству социально-экономических характеристик и без привязки к установленным границам. Такое разделение дает экономические преимущества жителям разных областей и позволит более эффективно развивать регионы.

По словам министра развития общин и территорий Алексея Чернышева, идея заключается в том, чтобы направлять финансирование не на области, как было раньше, а на территории. Ведь в одной области могут быть расположены города и деревни, требующие совершенно разного подхода к стратегии развития.

«Например, первая зона из десяти — горные территории украинских Карпат. Это сразу несколько областей, которые мы должны развивать. Далее, макрорегион Азов-Черное море. Это побережье Черного и Азовского морей. Там одни и те же проблемы. Далее, например, пограничные региональные зоны. На востоке и на западе они разные — в первом случае — в неблагоприятных условиях, во втором — наоборот», — говорит Чернышев.

В рамках государственной региональной политики на период до 2027 года определили следующие функциональные типы территорий:

горные территории Украинских Карпат;

макрорегион «Азов-Черное море»;

приграничные регионы;

пограничные территории в неблагоприятных условиях;

временно оккупированные территории Украины;

природоохранные территории (Изумрудная сеть);

городские агломерации;

центры экономического развития;

монофункциональные старопромышленные города;

сельские территории в неблагоприятных условиях.

Проекты по функциональным территориям уже разрабатываются.

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Фото: minregion.gov.ua