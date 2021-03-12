Области Украины хотят поделить по-новому принципу

Украину хотят поделить на 10 функциональных типов территорий.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Как сообщают в пресс-службе Министерства развития общин и территорий, впервые области планируют поделить по сходству социально-экономических характеристик и без привязки к установленным границам. Такое разделение дает экономические преимущества жителям разных областей и позволит более эффективно развивать регионы.
По словам министра развития общин и территорий Алексея Чернышева, идея заключается в том, чтобы направлять финансирование не на области, как было раньше, а на территории. Ведь в одной области могут быть расположены города и деревни, требующие совершенно разного подхода к стратегии развития.
«Например, первая зона из десяти — горные территории украинских Карпат. Это сразу несколько областей, которые мы должны развивать. Далее, макрорегион Азов-Черное море. Это побережье Черного и Азовского морей. Там одни и те же проблемы. Далее, например, пограничные региональные зоны. На востоке и на западе они разные — в первом случае — в неблагоприятных условиях, во втором — наоборот», — говорит Чернышев.
В рамках государственной региональной политики на период до 2027 года определили следующие функциональные типы территорий:
- горные территории Украинских Карпат;
- макрорегион «Азов-Черное море»;
- приграничные регионы;
- пограничные территории в неблагоприятных условиях;
- временно оккупированные территории Украины;
- природоохранные территории (Изумрудная сеть);
- городские агломерации;
- центры экономического развития;
- монофункциональные старопромышленные города;
- сельские территории в неблагоприятных условиях.
Проекты по функциональным территориям уже разрабатываются.
Также читайте: Децентрализация в Одесской области: статистика, инновации и перспективы.
Фото: minregion.gov.ua