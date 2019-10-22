Обладатель уникального тембра и своеобразной манеры пения, ALEKSEEV выступит в Одессе

Обладатель уникального тембра и своеобразной манеры пения. ALEKSEEV узнаваем из тысячи других артистов.

Из метро – на самолеты и гастроли в разные страны Европы и мира, из вокального шоу «Голос страны» – на сцены перед многотысячной публикой, из фронтмена студенческой группы – в музыкального кумира современности.

Триумфатор в номинации «Открытие года» по версии Первой музыкальной премии YUNA, в номинации «Прорыв года» престижной музыкальной премии M1 Music Awards. Обладатель больше 20-ти знаковых музыкальных наград СНГ.

Всего за два года на сцене ALEKSEEV сумел создать собственное музыкальное пространство, отличное от всего существующего ранее, и покорить сердца сотен тысяч слушателей.

Шоу-бизнес с радушием принял Никиту в свои ряды: Ани Лорак подарила клип, Ирина Билык пригласила выступить в своем концерте, Потап создал ремикс на песню Никиты, Алан Бадоев безвозмездно снял клип.

Первый сингл артиста «Пьяное солнце» стал беспрецедентным хитом во всех странах СНГ и обрел статус платинового – 100 000 тысяч скачиваний песни на iTunes! ALEKSEEV стал первым украинским исполнителем, песня которого 8 недель подряд лидировала в iTunes Украины, России, Казахстана. «Пьяное солнце» — первая русскоязычная песня, попавшая в «Тор-100» мирового чарта Shazam по итогам недели.

«Снов осколки», «Океанами стали», «Чувствую душой», «Навсегда» — все синглы и клипы ALEKSEEV неизбежно поселяются в эфирах национальных радиостанций и телеканалов СНГ и находят отклик в сердцах сотен тысяч слушателей разных возрастов! Тому подтверждение, успех дебютного альбома-новеллы артиста «Пьяное солнце», который мгновенно возглавил украинский и российский iTunes.

ALEKSEEV — обладатель серебряной кнопки YouTube за больше, чем 250 000 подписчиков на официальном канале. Счетчик YouTube-просмотров клипов артиста насчитывает десятки миллионов, армия поклонников-подписчиков певца в Instagram достигла больше 700 тысяч и постоянно увеличивается, его музыка стирает границы.

Концертные номера, с которыми артист выходит на сцену больших проектов и шоу впечатляют своей масштабностью и реализацией в постановках высоко-технологичных идей.

География концертов ALEKSEEV включает аншлаговые выступления в Израиле, Молдове, Азербайджане, Казахстане, Эстонии, Беларуси, Латвии, Германии, Турции, Египте, других странах. ALEKSEEV успел стать гостем самых громких фестивалей: «Жара» в Баку, «Славянский базар» в Витебске, «MPRL City» в Мариуполе и других. Концертный график артиста, который всего три года назад впервые вышел на большую сцену, расписан на полгода вперёд.

Голос, способный перевернуть сознание и вернуть веру в себя, уникальная манера исполнения, абсолютно иное звучание. ALEKSEEV является тем артистом, чье творчество подчинено высокой идее — с помощью голоса открывать в людях самые чистые порывы.

Дата – 16 ноября

Место проведения – Ministerium Club (ул. Гоголя, 12)

Стоимость билетов – 400 грн

Билеты можно приобрести https://odessa.karabas.com/alekseev-alekseev-5