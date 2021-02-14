Обитателей Одесского зоопарка накормят алыми сердечками (видео)

В Одесском зоопарке решили создать романтичную атмосферу в День влюбленных. С этой целью сотрудники зверинца подготовили лакомства для животных в виде ярко-красных сердечек.

Как представлено на опубликованном видео зоопарка, накануне его обитатели уже продегустировали новинку и, судя по всему, одобрили.

Кроме того, сегодня в зоопарке подведут итоги ранее объявленного конкурса « Пара года 2021», а для всех Валентин и Валентинов сегодня вход в зоопарк бесплатный.

Ранее Одесский зоопарк обнародовал оригинальное видеопоздравление с Днем влюбленных с участием директора зверинца Игоря Белякова и «влюбленных» обитателей зоопарка.

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Фото: скриншот с видео Одесского зоопарка