Зима в Одесском зоопарке (фоторепортаж)

Бытует мнение, что зимой животных в зоопарке не увидеть, якобы все они прячутся в закрытых вольерах. Наш корреспондент решил развеять этот миф и запечатлел, как поживают обитатели Одесского зоопарка в феврале.

На самом деле, лишь малая часть из всех питомцев действительно очень чувствительны и плохо переносят одесские зимы, поэтому их отправляют в отапливаемые вольеры. Например, знаменитую слониху Венди нам встретить не удалось.

Также часть животных впали в спячку: медведи, барсуки и сурок-предсказатель Ватрушка. Напомним, его решили не будить в честь праздника.

Остальным обитателям зоопарка утеплили домики, а выходить или нет в зимнюю пору, каждый зверь решал сам. Так, даже не почувствовали холодов многие хищники: львы, тигры, волки. Без проблем на открытом воздухе разгуливали олени, зебры, лошади, овцы, а также различные виды птиц: пеликаны, утки и лебеди.

Работников, которые убирали снег и кормили животных, было больше, чем самих посетителей: за час прогулки мы встретили лишь несколько человек.

Вот в такой тихой и спокойной обстановке зимует Одесский зоопарк.

Ранее мы сообщали, что в Одесском зоопарке появился на свет олененок редкого вида – китайский мунтжак.

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