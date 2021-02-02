Новости Одессы и Одесской области

Зима в Одесском зоопарке (фоторепортаж)

Зима в Одесском зоопарке (фоторепортаж)

Бытует мнение, что зимой животных в зоопарке не увидеть, якобы все они прячутся в закрытых вольерах. Наш корреспондент решил развеять этот миф и запечатлел, как поживают обитатели Одесского зоопарка в феврале.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

На самом деле, лишь малая часть из всех питомцев действительно очень чувствительны и плохо переносят одесские зимы, поэтому их отправляют в отапливаемые вольеры. Например, знаменитую слониху Венди нам встретить не удалось.

Также часть животных впали в спячку: медведи, барсуки и сурок-предсказатель Ватрушка. Напомним, его решили не будить в честь праздника.

Остальным обитателям зоопарка утеплили домики, а выходить или нет в зимнюю пору, каждый зверь решал сам. Так, даже не почувствовали холодов многие хищники: львы, тигры, волки. Без проблем на открытом воздухе разгуливали олени, зебры, лошади, овцы, а также различные виды птиц: пеликаны, утки и лебеди.

Работников, которые убирали снег и кормили животных, было больше, чем самих посетителей: за час прогулки мы встретили лишь несколько человек.

Вот в такой тихой и спокойной обстановке зимует Одесский зоопарк.

Одесский зоопарк зимой, бык
Одесский зоопарк зимой, львы
Одесский зоопарк зимой, еноты
Одесский зоопарк зимой, вольеры
Одесский зоопарк зимой, пеликаны
Одесский зоопарк зимой, птицы
Одесский зоопарк зимой, белка
Одесский зоопарк зимой, волки
Одесский зоопарк зимой, бараны
Одесский зоопарк зимой, козлята
Одесский зоопарк зимой, коза
Одесский зоопарк зимой, кабанчик
Одесский зоопарк зимой, олень
Одесский зоопарк зимой, лама
Одесский зоопарк зимой, зебры
Одесский зоопарк зимой, козел

Ранее мы сообщали, что в Одесском зоопарке появился на свет олененок редкого вида – китайский мунтжак.

Фото автора

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Иван Мягченков
Иван Мягченков ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить