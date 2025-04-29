Автопроисшествие произошло днем, 28 апреля, в пределах села Визирка Одесского района, сообщили в полиции Одесской области.

Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля «Toyota», совершая обгон, спровоцировала дорожно-транспортное происшествие с двумя легковыми автомобилями и грузовиком.

В результате ДТП один водитель легковушки погиб. Еще двое водителей и один пассажир были доставлены в больницу с различными телесными повреждениями.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

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