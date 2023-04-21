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Обеспечивать порядок в поминальные дни будут 1000 одесских полицейских

Обеспечивать порядок в поминальные дни будут 1000 одесских полицейских

На предстоящих выходных жители Одессы и Одесской области по сложившейся традиции пойдут на кладбища, чтобы почтить память умерших родственников и близких. И поскольку в нынешнее неспокойное время вопрос безопасности – далеко не праздный, правоохранители уделят этим местам особенное внимание.

По информации управления Нацполиции в Одесской области, в поминальные дни возле кладбищ будут нести службу усиленные наряды полиции.

К обеспечению правопорядка будут привлечены более 1000 полицейских. Патрули будут следить за правопорядком, соблюдением установленных требований и правил, предусмотренных правовым режимом военного положения, помогать людям, обеспечивать безопасность дорожного движения.

В полиции призывают граждан ответственно относиться к мерам безопасности и обязательно идти в укрытие в случае объявления воздушной тревоги.

Кроме того, не следует забывать и о временных ограничениях и помнить, что комендантский час в Одесской области действует с полуночи до пяти часов утра.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, будет ли в Одессе 2 и 9 мая круглосуточный комендантский час, как год назад.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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