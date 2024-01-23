Новости Одессы и Одесской области

В Одессе задержали адвоката, который требовал деньги от клиента

В Одессе задержали адвоката, который требовал деньги от клиента

При получении взятки задержан одесский адвокат, который за 2 тысячи долларов обещал подзащитному избежать ответственности за вождение под хмельком.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

По данным следствия, юрист требовал у своего клиента взятку за закрытие двух дел об админправонарушении. При этом акцентировал, что подзащитный сильно попал, поэтому только при его непосредственном участии возможно решение проблемы. Адвокат уверял, что может повлиять на судью и помочь избежать наказания за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Такая «услуга» стоила 2000 долларов за два дела.

Читайте также: Одесские полицейские собирали дань с предпринимателей на 7-м километре

Адвоката задержали с поличным при получении взятки.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

 

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить