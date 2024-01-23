В Одессе задержали адвоката, который требовал деньги от клиента

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

По данным следствия, юрист требовал у своего клиента взятку за закрытие двух дел об админправонарушении. При этом акцентировал, что подзащитный сильно попал, поэтому только при его непосредственном участии возможно решение проблемы. Адвокат уверял, что может повлиять на судью и помочь избежать наказания за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Такая «услуга» стоила 2000 долларов за два дела.

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Адвоката задержали с поличным при получении взятки.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.