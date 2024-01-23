В Одесі затримали адвоката, який вимагав гроші від клієнта

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

За даними слідства, юрист вимагав у свого клієнта хабара за закриття двох справ про адмінправопорушення. При цьому наголосив, що підзахисний сильно потрапив, тому лише за його безпосередньої участі можливе вирішення проблеми. Адвокат запевняв, що може вплинути на суддю та допомогти уникнути покарання за керування автомобілем у стані сп’яніння.

Така «послуга» коштувала 2000 доларів за дві справи.

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Адвоката затримали на місці злочину при отриманні хабара.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.