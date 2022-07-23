Война в Украине, день 150-й: враг стреляет, но несет потери

Сегодня, в субботу, 23 июля 2022 года, начались сто пятидесятые сутки героического противостояния Украины российскому военному вторжению. Противник продолжает наносить ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории Украины, информирует Генштаб ВСУ.

По официальным данным, на Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. На последнем враг обстрелял село Николаевка Черниговской области.

На Слобожанском направлении основные усилия оккупанты сосредоточивают на недопущении продвижения наших войск в сторону украинской границы на севере и северо-востоке Харьковской области.

На Харьковском направлении враг активных действий не вел, обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Харьков, Золочев, Питомник, Борщева, Лесное, Русские и Черкасские Тишки и Мосьпаново.

Также активные действия со стороны противника не отмечаются на Славянском направлении. Враг обстрелял районы Грушувахи, Долины, Краснополья, Дибровного, Мазановки, Протопоповки, Чепиля, Большой Камышевахи, Норцовки, Богородичного, Вернополья и Карнауховки.

На Краматорском направлении противник совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Верхнекаменского, Стародубовки, Пискуновки, Северска, Белогоровки, Григоровки, Спорного и Выемки. Штурмовые действия в направлении Верхнекаменского и Северского украинские защитники успешно отбили.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии районы Яковлевки, Соледара, Бахмута, Покровского, Бахмутского и Новолуганского. У последнего также нанесли авиационные удары.

Враг снова вел штурмовые действия в направлениях Покровского и территории Углегорской ТЭС и снова понес потери и отошел.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Пески, Угледар, Опросное, Водяное, Пречистовка, Малая Токмачка, Новояковловка, Успеновка, Орехов, Павловка, Новополь, Щербаки, Новоандреев. Также враг нанес авиационные удары возле Красногоровки и Каменки.

На Южнобужском направлении противник продолжает оборону занятых ранее позиций, сосредотачивает усилия на сдерживании контрнаступательных действий ВСУ. Совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков по линии столкновения.

Вне пунктов базирования находятся два вражеских носителя крылатых ракет морского базирования типа «Калибр».

Украинская штурмовая и армейская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения успешно продолжают наносить удары по вражеским опорным пунктам, составам и скоплениям сил оккупантов на определенных направлениях.