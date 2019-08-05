О чем расскажет выставка «Тайна черного полотна» в Одессе?

Инструкции, сногсшибательные объявления и даже выставки: наш одесский туалетный креативчик Праздников много не бывает, и Всемирный день туалета, который отмечается 19 ноября — тоже, представьте, повод для радости. Праздник этот молодой, впервые его отметили 19 ноября 2002 года, а провозгласили годом раньше, в Сингапуре, на международной конференции, посвященной проблемам туалетов. ПОДРОБНЕЕ

Искусство в чемоданах: в Одессе открылась необычная «багажная» выставка Более двухсот работ 65-ти художников Одессы и других городов Украины! Такое разнообразие стилей, жанров и направлений, что в этом очень маленьком помещении арт-салона «Эксклюзив», который находится на Пантелеймоновской, 110, можно провести часы. Было бы стремление познакомиться со всем, что здесь представлено. Тем более, что вход на выставку картин «Чемоданчик, чемодан, чемоданище», или просто «Чемодан», совершенно бесплатный. Идейный вдохновитель экспозиции — Леонид Багрий. ПОДРОБНЕЕ

В канун католического Дня всех святых в одесском «Музее Совка» презентована экспозиция страшилок У каждого народа и каждой эпохи свои страхи и свои страшилки, считает автор «Музея Совка», одесский журналист Дмитрий Бакаев. В своей квартире, в обычной многоэтажке, он собрал несколько сотен экспонатов времен конца СССР. Вернее, не просто экспонатов или вещей, а историй. Ведь вещи сами по себе – не интересны. ПОДРОБНЕЕ

Летний театр: вернисаж, уборка-починка и вандализм Летний театр Горсада, известный в последнее время как территория, свободная для всех одесситов, становится постоянной площадкой и для вернисажа, где одесские мастера кисти выставляют свои работы по воскресеньям. Впервые выставившись в День художника, одесские авторы поняли, насколько вырос интерес одесситов к этой свободной площадке. Так что в это воскресенье работ было представлено гораздо больше. Как рассказал ПОДРОБНЕЕ