На Французском бульваре скоро появится новое место для отдыха одесситов

На Французском бульваре напротив Киностудии сейчас вовсю кипят работы. Официально это называется «обновлением сквера, расположенного между домами 12/1 и 12/2 по Французскому бульвару», но, по сути, это рождение нового сквера. Кстати, все эти работы проводятся в качестве реализации проекта-победителя «Общественного бюджета».

Ожидается, во всяком случае, нам обещают, что данный сквер (неофициально он именуется Марсельским), как одно из любимых мест отдыха одесситов, станет площадкой для детей, взрослых, пожилых людей и молодежи, то есть, каждый здесь сможет найти место для отдыха.

Сейчас работы проводятся, в основном, по прокладке нового покрытия сквера. Предполагается, что в здесь будут сочетаться три вида покрытия: асфальтобетонное, резиновое и тротуарная плитка. Кроме того, обещают отремонтировать имеющуюся со времен оных сцену, установят декоративный парковый фонтан и цветник, высадят клумбу.

Организация пространства сквера предусматривает наличие спортивного и игрового комплексов, новых скамеек и урн.

Кстати, рядом уже имеется площадка для выгула собак, что, как убедился корреспондент «Одесской жизни», вовсе не вызывает «симпатий» у проживающих рядом со сквером одесситов. Более того, они утверждают, что из-за этой площадки был уничтожен зеленый газон, к тому же, она установлена «чуть ли не впритык к трамвайным рельсам».

Пока в сквере ведутся работы по укладке покрытия, многие жители выходят из своих подъездов и внимательно наблюдают за происходящим.

Живущие здесь одесситы выразили недовольство тем, что в сквере снесена старая детская площадка. На мою «ремарку», что, мол, собираются же установить новую, прозвучал ответ-вопрос: «А вы в этом уверены?!».

Кроме того, жители расположенных рядом домов очень боятся, что работы по реконструкции затронут деревья и кустарники. Рабочие заверили: «Ничего подобного, как раз наоборот!».

Мы же пока можем добавить, что завершить работы по благоустройству сквера планируется в октябре текущего года. О результатах обязательно сообщим.