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Новости Одессы и Одесской области

На Французском бульваре скоро появится новое место для отдыха одесситов

На Французском бульваре скоро появится новое место для отдыха одесситов

На Французском бульваре напротив Киностудии сейчас вовсю кипят работы. Официально это называется «обновлением сквера, расположенного между домами 12/1 и 12/2 по Французскому бульвару», но, по сути, это рождение нового сквера. Кстати, все эти работы проводятся в качестве реализации проекта-победителя «Общественного бюджета».

Ожидается, во всяком случае, нам обещают, что данный сквер (неофициально он именуется Марсельским), как одно из любимых мест отдыха одесситов, станет площадкой для детей, взрослых, пожилых людей и молодежи, то есть, каждый здесь сможет найти место для отдыха.

Сейчас работы проводятся, в основном, по прокладке нового покрытия сквера. Предполагается, что в здесь будут сочетаться три вида покрытия: асфальтобетонное, резиновое и тротуарная плитка. Кроме того, обещают отремонтировать имеющуюся со времен оных сцену, установят декоративный парковый фонтан и цветник, высадят клумбу.

Организация пространства сквера предусматривает наличие спортивного и игрового комплексов, новых скамеек и урн.

Кстати, рядом уже имеется площадка для выгула собак, что, как убедился корреспондент «Одесской жизни», вовсе не вызывает «симпатий» у проживающих рядом со сквером одесситов. Более того, они утверждают, что из-за этой площадки был уничтожен зеленый газон, к тому же, она установлена «чуть ли не впритык к трамвайным рельсам».

Пока в сквере ведутся работы по укладке покрытия, многие жители выходят из своих подъездов и внимательно наблюдают за происходящим.

Живущие здесь одесситы выразили недовольство тем, что в сквере снесена старая детская площадка. На мою «ремарку», что, мол, собираются же установить новую, прозвучал ответ-вопрос: «А вы в этом уверены?!».

Кроме того, жители расположенных рядом домов очень боятся, что работы по реконструкции затронут деревья и кустарники. Рабочие заверили: «Ничего подобного, как раз наоборот!».

Мы же пока можем добавить, что завершить работы по благоустройству сквера планируется в октябре текущего года. О результатах обязательно сообщим.

 

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