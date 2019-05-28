Новый план передела районов области: теперь их предлагают оставить всего 4

В Одессе начали обсуждать проект нового административно-территориального устройства области.

Сегодня на первом заседании региональной рабочей группы по подготовке предложений по админтерустройству области директор одесского Центра развития местного самоуправления Юлия Молодожен представила предварительный проект, основанный на новых критериях Минрегионстроя.

Министерство уже разработало критерии формирования административно-территориальных единиц районного уровня и сейчас идет процесс моделирования районов с учетом зон доступности, численности населения и расположения подразделений органов исполнительной власти.

Так, в Одесской области предлагается выделить 4 района с центрами в Одессе, Подольске, Белгороде-Днестровском и Измаиле.

Однако и этот план пока не окончательный.

Напомним, что в январе свой проект изменения административно-территориального устройства представил Кабмин. Согласно этой схеме в области должно было остаться 8 районов.

Фото и скрины – от Одесского центра развития местного самоуправления