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Новый год все одесситы должны встретить со светом

Новый год все одесситы должны встретить со светом

Энергетики просят жителей Одесской области набраться терпения – обещают подать к полуночи, то есть к Новому году, электричество всем бытовым потребителям.

В канун Нового года рашисты вновь нанесли массированный ракетный удар по Украине. Для того, чтобы предотвратить возможные аварии в системе энергоснабжения, в Одессе и области была отключены от электроэнергии большая часть населения. Вместе с тем, свет в дома одесситов постепенно возвращается. Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

 — Ваши уютные квартиры совсем скоро опять засияют новогодними красками. Свет уже возвращается в дома. Так что порадуйтесь за соседей, которых уже присоединили к сети, — советует Братчук.

В Одесской областной военной администрации заверяют, что подключение бытовых абонентов идет в удвоенном темпе и продолжится до глубокой ночи. Глава ОВА Максим Марченко подчеркнул, что электроснабжение восстановят как можно скорее.

— ДТЭК получил команду от «Укрэнерго» подключить всех бытовых потребителей в нашей области. Поэтому в ближайшее время ожидаем свет, — заверил глава областной военной администрации,  — Благодарю ПВО и энергетикам за их титанический труд.

Ранее мы сообщали, что могут сделать сами Одесситы, чтобы встретить Новый год со светом.

Перед этим государство-террорист россия нанесло ракетный удар и в Одесской области ввели внеплановые экстренные отключения света, чтобы избежать аварий.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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