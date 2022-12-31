После обстрела в Одессе проблемы с электричеством: как встретить Новый год со светом?

Энергетики пытаются вернуть свет потребителям. Но есть риск, что при включении электричества, произойдет авария. Поэтому одесситов просят не включать сразу мощные приборы.

ДТЭК сообщает, что ситуация в энергосистеме очень сложна. Из-за очередной атаки РФ 31 декабря, в Одессе и Одесском районе применялись экстренные отключения света.

Энергетики сделали все необходимое, чтобы подать напряжение в первую очередь на критическую инфраструктуру.

Теперь они пытаются вернуть свет бытовым потребителям.

Но есть большой риск, что жители Одесщины снова останутся без электроснабжения из-за перегрузки сетей после возвращения света.

Чтобы избежать массовых аварий на сетях, жителей Одессы и области просят не включать одновременно мощные электроприборы. Сюда относятся электроплиты, электрообогреватели, электрочайники, бойлеры, микроволновые печи и духовки.

Энергетики обращают внимание, что сейчас каждый из нас должен осознавать, в каких условиях страна встречает праздник.

Также клиентов просят, когда света нет, выключить все приборы из розеток. После того, как свет появляется – пользоваться энергоемкими приборами поочередно. Так можно не допустить перегрузки сетей и аварии на них.

Напомним, что днем 31 декабря 2022 года российские террористы вновь обстреляли ракетами Украину, в том числе объекты энергетики.

После чего было объявлено о дополнительных экстренных отключениях света.