В Одесской области возможны внеплановые отключения света

31 декабря 2022 российские террористы вновь запустили ракеты по Украине. В этой связи в стране ограничивают поставки электричества, чтобы минимизировать риски аварий.

Об этом сообщил глава Одесской военной администрации Максим Марченко.

В своем телеграм-канале он написал, что в связи с угрозой ракетного удара Укрэнерго проводит мероприятия по временному ограничению электроснабжения.

Это необходимо для уменьшения нагрузки на энергосистему при попадании в нашу инфраструктуру.

Поэтому сейчас возможные внеплановые отключения электроэнергии до нормализации обстановки и мы сделаем все, чтобы они были не длительными.

“Верим в ПВО! Слава Украине!”, — так завершил свое сообщение Марченко.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что власти постраются обеспечть население светом на Новый год, ограничив поставки электроэнергии промышленным предприятиям.