Новый год и Рождество: как будут работать банки?

Национальный банк Украины (НБУ) определил график работы системы электронных платежей (СЭП) и банков в конце 2020-го – начале 2021 годов. Выходными днями будут 1-3 января и 7-10 января.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

30 декабря 2020 года СЭП работает до 24:00. 31 декабря 2020 года до 13:00 через СЭП проводят платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юрлицу, а также платежи от участников СЭП в адрес НБУ, казанчейские платежи.

1 января 2021 года банковский день в СЭП начинается в 9.00 с датой банковского дня 4 января 2021 года.

4-6 января 2021 года СЭП и банковская система работают в обычном режиме.

День работы банковской системы Украины переносится с пятницы 8 января 2021 года на субботу 16 января 2021 года.

Банки в праздничный период должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов.