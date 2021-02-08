Новости Одессы и Одесской области

Новый циклон: в Укравтодоре рассказали о ситуации на дорогах страны

Новый циклон: в Укравтодоре рассказали о ситуации на дорогах страны

Правобережную часть Украины сегодня, 8 февраля, накрыл новый циклон. 

В связи с этим в Укравтодоре сообщили, что не исключают введение ограничений для движения транспорта, если погода сильно ухудшится.

В ведомстве сообщили, что ночью и утром снег шел в Винницкой, Волынской, Житомирской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Киевской и Черкасской областях.

Слабый снег наблюдался в Одесской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировградской, Полтавской, Черновецкой, Херсонской и Харьковской областях. А вот в Николаевской области похуже: идет снег с дождем и при минусовой температуре сразу вощникает гололедица.

На большей части территории страны температура воздуха составляет -7-13°С и только в Одесской области в зависимости от района колеблется от 10 градусов мороза до 4 градусов тепла.

Дороги госзначения в Украине в основном заснеженные, в южных областях – гололедица. Работники Укравтодора обрабатывают их противогололедными материалами и чистят снег.

Напомним, что в мэрии Одессы рекомендовали поменьше передвигаться по городу без необходимости.

Как сообщалось, Одессу сегодня накроет циклон “Тристан”.

Фото иллюстративное

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Редакция ПРОФИЛЬ

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