Новости Одессы и Одесской области

Циклон “Тристан” накроет Одессу

Циклон “Тристан” накроет Одессу

На Одессу надвигается новый циклон – “Тристан”. Он принесет осадки и существенное потепление. 

Об этом сообщает специализированный Телеграм-канал THE WEATHER LAB.

“И снова очередной циклон, а точнее – тёплый фронт циклона накроет нас уже завтра. Ожидается очень переменчивая погода: осадки, повышение температуры и ветер. Осадков выпасть может как 3 мм, так и 16 мм. Прогнозы очень разные. Поэтому диапазон общего кол-ва осадков, которое выпадет 8 и 9 февраля это 3-16 мм”, – сказано в сообщении.

В основном будет идти обычный дождь, но также возможен снег, крупа, замерзающий дождь.
“Температура воздуха из -1 к ночи на 9 февраля поднимется до +8! Порывы восточного ветра до 11-16 м/с”, – сказано в сообщении.

Напомним, что в субботу, 6 февраля, Одессу вновь засыпало снегом.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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