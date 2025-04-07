На початковому етапі завершено буріння та облаштування артезіанської свердловини. Ділянку навколо неї огороджено декоративним парканом для дотримання санітарно-захисних вимог.
Наразі ведеться будівництво самої будівлі бюветного комплексу. Підрядна організація монтує обладнання для доочищення води, облаштовує технічне приміщення для персоналу та готує розподільчий пункт подачі води. Завершується монтаж покрівлі будівлі.
Водночас тривають внутрішні оздоблювальні роботи. Виконується штукатурка стін, стяжка підлог, прокладаються мережі та комунікації. Розпочато підготовчі заходи з благоустрою прилеглої території. Завершити будівництво планується влітку 2025 року.
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