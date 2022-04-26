Новые взрывы в Приднестровье: обвиняют Украину и строят блокпосты

Два дня подряд в Приднестровье гремят взрывы. Вчера из гранатометов обстреляли здание МГБ (Министерство госбезопасности) в Тирасполе, сегодня были подорваны две радиовышки, транслировавшие на территорию Украины российское пропагандистское радио.

Также была информация, что из минометов обстреляли аэродром недалеко от Тирасполя и территорию воинской части, расположенной в селе Парканы. Но обе эти «новости» не подтвердились.

Тем не менее в Приднестровье ввели «красный» уровень террористической опасности. На въездах в города устраивают блокпосты, школы до конца учебного года перевели на дистанционное обучение, отменили запланированный на 9 мая военный парад.

Из-за обострения ситуации в «ПМР» президент Молдовы Майя Санду созвала 26 апреля Совет нацбезопасности и обороны Молдовы. По его итогам она заявила, что «взрывы в Приднестровье связаны с противоборствующими силами внутри региона». Тем самым подтвердив, что провокации были не со стороны Украины.

А в Главном управлении разведки Украины взрывы в Приднестровье назвали назвало спланированной провокацией» спецслужб рф. Цель провокаций нагнетание панических и антиукраинских настроений среди местного населения.

«По замыслу авторов, они должны оправдать войну на территории Украины или привлечь «ПМР» в боевые действия. Или как территорию с определенным мобилизационным резервом, или как территорию, с которой российские войска могут проводить атаки на украинскую территорию», — говорится в сообщении.

В ОБСЕ осудили все попытки дестабилизировать ситуацию и призвали все стороны сохранять спокойствие и воздерживаться от любых действий, которые могут подорвать доверие и стабильность по обе стороны Днестра.

Песков, пресс-секретарь путина, сказал, что что у них внимательно следят за ситуацией.

А вот депутаты госдумы рф и пропагандистские СМИ уже обвинили во всем Украину, которая действует по наущению НАТО, чтобы втянуть россию в конфликт с Молдовой.

Ну и не стоит забывать, что недавно в минобороны россии озвучили планы второго этапа так называемой «спецоперации» в Украине, среди которых захват Одесской области и соединение с Приднестровьем. С учетом этого оценки Главного управления разведки Украины выглядят наиболее объективной оценкой ситуации в Приднестровье.