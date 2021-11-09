Новорожденные одесситы: сколько малышей приняли роддома за первую ноябрьскую неделю

В первую неделю ноября в городских родильных домах Одессы появились на свет 172 новорожденных, что на 18 детей больше, чем неделей ранее. В числе новоиспеченных одесситов – три пары близнецов.

По данным Одесского горсовета, количественное преимущество на прошедшей неделе осталось на новорожденными мальчиками, которых появилось на свет 97. Также за неделю увидели свет 75 маленьких одесситок.

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Первенство по числу родившихся детей на минувшей неделе разделили городские родильные дома №1 и №7, в каждом из которых на свет появились по 42 малыша.

В настоящее время прием беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

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