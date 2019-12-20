“Новенький пятак”: в обращении появились монеты номиналом 5 гривен

Национальный банк Украины 20 декабря выпустил в обращение монету номиналом 5 гривен – на ней изображен Богдан Хмельниций.

Как сообщается на сайте НБУ, монета будет ходить параллельно с пятигривневой банкнотой. При этом в Нацбанке подчеркнули, что чеканить монеты мелких номиналов выгоднее, чем печатать банкноты.

«Продолжительность жизни монет значительно выше продолжительность жизни банкнот мелких номиналов. Монеты обращаются около 20−25 лет. Зато банкноты номиналами 5 и 10 гривен могут обращаться незначительный промежуток времени — в среднем один – два года», – пояснили в Нацбанке.

Новая монета почти на 2 мм больше в диаметре по сравнению монетами в 2 грн. Ее вес – 5,2 грамма.

Напомним, что осенью Нацбанк изъял из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек.

Фото: НБУ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!