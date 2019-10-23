Как округлят цены в магазинах и куда девать устаревшую мелочь?

С 1 октября в Украине выведены из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек. Воспользоваться монетами такого номинала для расчета стало невозможным. Какие еще новшества ждут жителей Украины?

Сумма расчетов будет округлена

Для облегчения наличных расчетов в Украине могут применяться правила округления общих (в чеке) сумм расчетов наличными за товары (работы и услуги) к суммам, кратным 10 копейкам.

Суммы округляются согласно правилам математики:

если сумма расчета заканчивается на 1, 2, 3, 4 копейки, она округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0;

если сумма расчета заканчивается на 5, 6, 7, 8, 9 копеек, она округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0.

Эти правила касаются только наличного расчета. При безналичном расчете закругление проводиться не будет.

Монеты мелких номиналов можно обменять

Если после отмены мелких монет у вас остались такие деньги – не переживайте. Их можно обменять без ограничений и бесплатно на монеты и банкноты других номиналов в суммах, кратных 10 копейкам, в течение следующих трех лет:

с 1 октября по 30 сентября 2020 года включительно – во всех отделениях украинских банков;

до 30 сентября 2022 года включительно – в Национальном банке и уполномоченных банках («Ощадбанк», «ПриватБанк», «Райффайзен Банк Аваль»).

Фото: rbc.ua