Новая старинная находка: одесская дача Анатра преподнесла неожиданный сюрприз

Дача Анатра, которая теперь по понятным причинам все чаще именуется Замком монстров, преподнесла очередной сюрприз: там обнаружены фрагменты старинных обоев.

«Одесская жизнь» уже рассказывала, что исторический особняк на Французском бульваре, с тех пор, как он подарен БФ «Корпорация монстров», то и дело преподносит в смысле уникальных находок настоящие сюрпризы исследователям дачи Анатра.

Как сообщает архитектор и реставратор Анатоль Изотов на странице в Facebook«Замок монстров», недавно там обнаружили очередную находку. Речь идет о фрагментах обоев былых времен.

Эти два фрагмента были извлечены из слоев мусора одной из перегородок, установленных между колоннами особняка.

«Надеемся на помощь специалистов, разбирающихся в старинных обоях, поскольку судить точно об их дате пока не представляется возможным. Единственное, что можем сказать, так это то, что они выполнены высоким тиснением, очень похожим на линкруст (от латинских слов «linum» — лен и «crusta» — рельеф. Изобретен в 1877 году Фредериком Уолтоном, который позднее изобретет линолеум), — сообщает Анатоль Изотов.

Он также напоминает, что «линкруст нам известен по Дому ученых, им украшена Турецкая комната», что же касается обнаруженных фрагментов, то «есть подозрение, что это даже не одесское, а европейское производство».

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Фото: Анатоль Изотов, Мария Котова