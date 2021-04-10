Новая смерть на железной дороге: в Одессе поезд сбил мужчину

Сегодня утром, 10 апреля, в Одессе попал под поезд и погиб неизвестный мужчина.

По данным областного управления полиции, трагический инцидент произошел в районе улицы 7-й Пересыпской. По словам машиниста, он увидел мужчину, который переходил через пути, и подал ему сигнал, а когда тот не отреагировал на него, применил экстренное торможение, но остановить поезд не успел.

По факту произошедшего начато уголовное производство. Правоохранители устанавливают личность погибшего и все обстоятельства его смерти.

Напомним, вечером 30 марта возле железнодорожной станции Одесса – Слободская бросился под поезд 30-летний одессит.

А на днях вблизи железнодорожной станции Одесса – Застава под колесами товарного поезда погибла пожилая женщина.

Фото пресс-службы управления Нацполиции в Одесской области, иллюстрационное