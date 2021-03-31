В Одессе бросился под поезд молодой мужчина

По данным областного управления полиции, инцидент случился около десяти часов вечера.

Машинист поезда рассказал, что, увидев на рельсах человека, он затормозил, однако избежать наезда на него не удалось.

От полученных травм пострадавший скончался на месте. Его личность установлена – им оказался 30-летний одессит.

По факту произошедшего начато расследование.

Напомним, поздно вечером 24 февраля в Одессе 13-летняя девочка погибла под колесами поезда около станции «Депо».

Иллюстрационное фото Главка Нацполиции в Одесской области