Новости Одессы и Одесской области

В Одессе бросился под поезд молодой мужчина

В Одессе бросился под поезд молодой мужчина

Вечером вторника, 30 марта, возле железнодорожной станции Одесса – Слободская мужчина бросился под товарный поезд.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

По данным областного управления полиции, инцидент случился около десяти часов вечера.

Машинист поезда рассказал, что, увидев на рельсах человека, он затормозил, однако избежать наезда на него не удалось.

От полученных травм пострадавший скончался на месте. Его личность установлена – им оказался 30-летний одессит.

По факту произошедшего начато расследование.

Напомним, поздно вечером 24 февраля в Одессе 13-летняя девочка погибла под колесами поезда около станции «Депо».

Иллюстрационное фото Главка Нацполиции в Одесской области

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить