В Одессе поезд переехал 81-летнюю бабушку

По данным областного управления Нацполиции, старушка прыгнула на рельсы непосредственно перед приближением локомотива. Машинист немедленно применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Не исключается, что женщина покончила с собой.

Напомним, вечером 30 марта возле железнодорожной станции Одесса – Слободская бросился под поезд 30-летний одессит.

Иллюстрационное фото Главка Нацполиции в Одесской области