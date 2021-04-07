Новости Одессы и Одесской области

В Одессе поезд переехал 81-летнюю бабушку

В Одессе поезд переехал 81-летнюю бабушку

Вблизи железнодорожной станции Одесса – Застава под колесами товарного поезда погибла 81-летняя женщина.

По данным областного управления Нацполиции, старушка прыгнула на рельсы непосредственно перед приближением локомотива. Машинист немедленно применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Не исключается, что женщина покончила с собой.

Напомним, вечером 30 марта возле железнодорожной станции Одесса – Слободская бросился под поезд 30-летний одессит.

Иллюстрационное фото Главка Нацполиции в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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