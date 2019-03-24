﻿ Новая работа M97 Project: в Одессе появилась галерея персонажей «Звёздных войн» - Одесская Жизнь

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Новая работа M97 Project: в Одессе появилась галерея персонажей «Звёздных войн»

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Уже прославившаяся в городе группа стрит-артеров порадовала одесситов своими новыми работами.

Стену клуба, который в  скором времени должен открыться на ул. Успенской, украсили колоритные образы из космической саги «Звёздные войны»: магистр Йода, робот R2-D2, дроид C-3PO и имперский штурмовик.

На этот раз, учитывая специфику места и персонажей, художники использовали специальные флуоресцентные краски, которые светятся под ультрафиолетовой лампой.

Фото: ФБ M97 Project.

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