﻿ Новая работа M97 Project: в Одессе появилась галерея персонажей «Звёздных войн» - Одесская Жизнь

Уже прославившаяся в городе группа стрит-артеров порадовала одесситов своими новыми работами.

Стену клуба, который в скором времени должен открыться на ул. Успенской, украсили колоритные образы из космической саги «Звёздные войны»: магистр Йода, робот R2-D2, дроид C-3PO и имперский штурмовик.

На этот раз, учитывая специфику места и персонажей, художники использовали специальные флуоресцентные краски, которые светятся под ультрафиолетовой лампой.

Фото: ФБ M97 Project.