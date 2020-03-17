“Носите маску и держитесь подальше от людей”: одессит, живущий в Китае, рассказал, как уберечься от коронавируса

Одесский политолог и кинопродюсер Сергей Пудич, который сейчас живет в Пекине, знает о ситуации с китайским коронавирусом изнутри.

По просьбам знакомых Сергей поделился, как пережить пандемию и не стать ее жертвой.

По словам одессита, самый простой способ уберечься от заразы – самоизолироваться.

Вот несколько важных советов, которые дал Сергей Пудич, исходя из собственного опыта:

– вы сидите дома или на даче и выходите только по неотложным делам (купить продуктов, выгулять собаку);

– вы ни с кем близко не общаетесь, не здороваетесь за руку;

– никто не ходит друг к другу в гости;

– передаете продукты и вещи, оставив под дверью, а не лично в руки;

– вы максимально избегаете закрытых помещений;

– держитесь от людей подальше;

– забудьте о работе и вообще любой деятельности вне дома (если вы не работаете в сфере обеспечения жизнедеятельности).

Также Сергей рассказал о том, как себя обезопасить, находясь не дома:

– по возможности носите очки (простые или солнцезащитные), потому что вирус может попасть через глаза;

– у вас всегда в кармане антисептик и после каждого соприкосновения с любыми поверхностями (перила, кнопки, ручки двери) вы им пользуетесь;

– в людных местах повышенной опасности не глупо надеть перчатки (из-за этого меня в аэропорту мужик пристыдил: «что, страшно?», но мой ответ «я был в Китае» его удовлетворил).

Одессит также развенчал миф о том, что маски бесполезны, настоятельно рекомендуя не пренебрегать этой мерой предосторожности. Он говорит, что это не защитит от шанса заразиться на 100%, но минимизирует риски.

– Вне дома вы всегда носите маску! Всегда! Прекратите писать и думать чушь, что маску должны носить только больные! – говорит Сергей. – Еще раз: все-все-все должны носить маски. Вегда, повсюду и везде! Не нужно ныть, что масок нет – их не было в достатке нигде: ни в Китае, ни в Италии. Закупайтесь, где можете, делитесь с ближним, шейте сами. Лично я использую маску с клапаном многоразово. Да – это не рекомендуется, но что делать, если у меня их столько нет? Каждый раз по приходу с улицы я дезинфицирую маску антисептиком. Она высыхает, и я через пару дней опять смогу пойти в магазин в ней же. Обязательно поймите логику ношения маски! Ни в коем случае нельзя трогать фронтальную часть руками – только за лямки снимать маску. И поправлять ее тоже следует очень аккуратно (и после каждого поправления прыскать на руки антисептик).

Сергей уточнил, что нужно носить либо хирургические маски, либо n95 (это китайская классификация). Вот эти n95 – практически любые картонные маски с клапаном (иногда без). Бумажные, тряпочные и тканевые маски не работают.

Одессит также просит не бросать в сложной ситуации бабушек и дедушек. Если им нужно что-то в магазине, не лишним будет купить и принести пакеты с едой, чтобы они не выходили. Можно даже оставить пакеты под дверью.

Также Сергей советует не впадать в панику и сохранять позитивный настрой, который поможет усилить иммунитет.

– Самая главная идея: «да, это страшно, но это не конец света», – говорит Сергей. – Если правительство успеет закрыть межгородское сообщение и все заведения, кроме магазинов и аптек, раньше, чем случится крупная вспышка, тогда, возможно, за две-четыре недели все плюс минус наладится. Так что запасайтесь терпением и способами времяпровождения.

Фото: Сергей Пудич, Facebook

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