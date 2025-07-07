За ініціативи директорки АНРВУ Оксани Бровко, 4 липня відбулась Zoom-конференція з Нільсом Ріісе, під час якої журналісти з різних міст України мали можливість поставити питання колезі та більше дізнатись про перебіг походу.

Все почалося у Кракові

На початку розмови Оксана Бровко нагадала, що ідею такої підтримки України Нільс подав під час Всесвітнього медійного конгресу на початку травня у Кракові. Звісно, дуже важко уявити, що у ХХІ столітті доведеться йти з рюкзаком за плечима, щоб привернути увагу до війни, але така вона, сучасна реальність. Привертати увагу до питань безпеки та виживання людей доводиться таким трохи незвичним, розважальним підходом. І Нільс вже тоді, у Кракові, відразу перейшов до обговорення деталей походу – відстань, дата старту, скільки коштів має на меті зібрати.

Важкий початок

На момент початку розмови з українськими журналістами Нільс вже подолав аж 120 кілометрів з запланованих 450. Надзвичайно швидкий старт – 40 та 45 кілометрів протягом перших двох днів походу — позначився на стертих у кров ногах (доводиться перевзуватись з кросівок у крокси), страшній втомі, знесиленості. Але навіть попри все це та сильну алергію на укуси комарів, відступати від свого задуму наш колега наміру не має. «Вам важче, ніж мені, тому я піду далі», — каже Нільс.

Вже на початку походу Нільсу довелося пережити шторм та дощ. Ночувати в наметі було неможливо, і йому пощастило знайти прихисток у старому трейлері на фермі. Він дякує людям, які вважають його, хлопця з 30-кілограмовим рюкзаком за плечима, трохи божевільним, але підтримують його задум.

Сьогодні він розуміє, що подолати відстань від Осло до Бергена за 10 днів, як це вдалося зробити його другові, не вдасться. Але десь 15-16 липня можливий фініш у Бергені.

Найкращий торт у світі – український медовик

Похід довів Нільсу, що в Норвегії мешкає багато українців. Одна жіночка, шеф-кухар за фахом, пригостила мандрівника медовиком. І тепер Нільс вважає саме цей торт найсмачнішим у світі (і тут ми з ним повністю згодні!). Солодка підтримка надала додаткових сил і значно покращила настрій!

Надихнула також підтримка керівника фірми, в якій працював Нільс. Він подолав на велосипеді 250 кілометрів, щоб підтримати Нільса, передати йому шоколадку та пиво.

Не будуть зайвими компас та карта

Журналістів цікавили різні моменти походу. Зокрема, як вдається заряджати гаджети?

Виявилось, що Нільс має повербанк на пʼять зарядок. Підзаряджати телефон та повербанк вдається на заправках. Але далі його шлях піде в гори, де заправок не буде. Там доведеться скористатись компасом та картою.

Щодо музики, мандрівник віддає перевагу репу та року – композиціям, які допомагають віднаходити додаткові сили попри велику втомленість.

Під час походу Нільс продовжує отримувати актуальну інформацію щодо подій в Україні (в цьому йому допомагає штучний інтелект), фільмує події свого походу і викладає інформацію в інтернеті.

Редакції ЗМІ – то острови надійності у морі дезінформації

Нільс підкреслив, що під час своєї подорожі відвідує місцеві редакції, розповідає там про події в Україні і чому він вважає за необхідне підтримати наші регіональні ЗМІ.

На його думку, професійні редакції – це дуже важливий чинник протидії дезінформації у сучасному світі. І саме тому їх треба підтримувати, особливо під час війни.

Скільки коштів зібрано?

Як вже було сказано, Нільс збирає кошти на підтримку українських регіональних ЗМІ.

— Я поставив собі за мету зібрати 35 тисяч норвезьких крон (приблизно 3400 євро), — каже Нільс. — Зараз вже є 21 тисяча норвезьких крон (2100 євро). Це донати від зовсім різних людей, які поділяють моє бажання підтримати колег в Україні.

На завершення зустрічі українські журналісти подякували Нільсу за його чітку громадянську позицію на підтримку України, побажали успішного фінішу в Бергені та запросили до України, щоб він на власні очі побачив умови, в яких їм доводиться працювати, особисто познайомився з тими, кому допомагає.

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